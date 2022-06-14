Российского оппозиционера Алексея Навального этапировали из колонии в Покрове, куда именно - неизвестно.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на адвоката Навального.

Позже адвокат осужденного Ольга Михайлова в комментарии ТАСС заявила, что Алексей Навальный переведен в исправительное учреждение строгого режима после вступления в силу приговора по делу о мошенничестве.

Как пишут российские СМИ, переезд связан со вступлением в силу приговора о мошенничестве в особо крупном и оскорблении суда, который был озвучен 22 марта. Тогда Навальному назначили 9 лет колонии строгого режима + штраф в 1,5 млн рублей. Покровская — колония общего режима, поэтому осуждённого перевези в "строгую" ИК-6. От ИК-2 она в 150 км и примерно двух часах езды на авто.

Напомним, 22 марта Навальному дали 9 лет колонии по делу о мошенничестве и оскорблении суда.

Как утверждало следствие, оппозиционер якобы похитил и потратил на личные нужды более 350 миллиона рублей пожертвований для Фонда борьбы с коррупцией. Второй эпизод - оскорбление судьи, которая ранее вынесла ему приговор за "клевету на ветерана Великой Отечественной войны".

Гособвинение просило приговорить политика к 13 годам колонии и штрафу в 1,2 миллиона рублей.

Предыдущий приговор в 3,5 года оппозиционер получил в феврале 2021 года. На свободу Навальный должен был выйти аккурат накануне следующих выборов президента России в 2024 году. Сам политик называет приговор сфабрикованным и политическим преследованием.

Кроме того, недавно сообщалось, что Навальный призывал россиян выходить на центральные площади городов, чтобы остановить войну.