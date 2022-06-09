Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что Google и Meta отключив рекламу в России, тем самым лишили оппозицию возможности вести антивоенные кампании.

Этим интернет-гиганты сделали "грандиозный подарок Путину", пишет находящийся в тюрьме оппозиционер в своем обращении к Демократическому саммиту в Копенгагене.

"Должны ли интернет-гиганты и дальше делать вид, что они "просто бизнес" и "нейтральные площадки". Можно ли и дальше заявлять, что пользователи соцсетей в США и Эритрее, в Дании и России должны действовать по одним правилам? Как интернет должен относиться к указаниям государств с учетом того, что Норвегия и Уганда имеют, кажется, несколько различное представление о роли интернета и демократии?", - задается вопросом Навальный.

Напомним, в России поручили создать свой аналог Аpp Store и Google Play. Разработку отдали соцсети VK.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.