На 88-м году жизни скончался Станислав Шушкевич, первый руководитель независимой Республики Беларусь. Он умер ночью в Минске.

Об этом сообщает Еврорадио со ссылкой на его жену Ирину.

Станислав Шушкевич - сын репрессированного белорусского писателя, известный белорусский учёный. Был народным депутатом СССР (с 1989-го), народным депутатом БССР (с 1990-го), был избран первым заместителем председателя Верховного Совета. После августовского путча 1991-го возглавил белорусский парламент.

Станислав Шушкевич был одним из участников Беловежских соглашений, которые в декабре 1991 года задокументировали распад СССР. С поста председателя Верховного Совета был снят в начале 1994-го. Участвовал в президентских выборах 1994 года, но во второй тур не вышел.

В апреле этого года состояние здоровья Шушкевича ухудшилось после перенесенной коронавирусной инфекции, какое-то время он был в реанимации.

Мы публиковали воспоминания Шушкевича о том, как в Беловежской Пуще хоронили СССР.

Также "Страна" рассказывала, что в 2020 году умер бывший премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич, подписавший в 1991 году Беловежские соглашения. Ранее он заразился коронавирусом.