В Азербайджане сообщили, что в ночь на воскресенье, 19 июня, произошел обстрел позиций Азербайджана с территории Армении.

"Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня подразделения армянских вооруженных сил с позиций, расположенных в населенных пунктах Заркенд и Йухары Шорджа Басаркечярского района на государственной границе, подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йухары Айрым, Бармагбине и Зивель Кельбаджарского района", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны в Фейсбуке.

По данным ведомства, подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры".

Скриншот: Facebook/Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi

Отметим, что упомянутые территории входят в Нагорный Карабах - географическую местность между Азербайджаном и Арменией. Это спорная территория, из-за которой конфликтуют два государства. Ранее Россия помогала Армении удерживать эту территорию, оставляя там свои войска. Однако 18 марта стало известно, что из-за войны в Украине Россия вывела оттуда своих военных, чтобы восполнить больше потери. Выведением войск воспользовался Азербайджан, и уже 26 марта появилась информация, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе.

"Страна" разбиралась, почему в Нагорном Карабахе снова обострение и как это повлияет на войну в Украине.