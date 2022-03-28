Турецкий телеканал Haber Global со ссылкой на разведданные сообщил, что Армения якобы передала России самолеты Су-30.

Кроме этого, в Haber Global заявили, что эти самолеты будут направлены в Украину.

При этом посольство Армении в Украине уточнило, что данная информация не соответствует действительности.

Между тем, Генштаб ВСУ обновил данные о боевых потерях российской армии, которая 24 февраля развязала войну в Украине. По данным на утро понедельника, 28 марта, Россия, среди прочего, потеряла 17000 военных, 250 самолетов и вертолетов, 7 кораблей.

Также напомним, что война в Украине продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.