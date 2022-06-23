23 июня умер Юрий Шатунов - солист группы "Ласковый май", прославившейся в 80-х хитами "Белые розы" и "Седая ночь". Шатунову было 48 лет. Его смерть стал внезапной.

Собрали подробности о том, почему умер певец, как жил и чем запомнился.

Причина смерти

Певец умер ночью. Его сердце остановилось в автомобиле скорой помощи. Накануне он отдыхал со своим менеджером в Подмосковье. Когда артисту стало плохо - его сначала привезли в больницу в селе Растуново. Там он пожаловался медикам на острую боль в груди. Шатунова решили отправить в больницу Домодедово, но по пути он умер.

Пресс-секретарь певца Аркадий Кудряшов назвал причиной смерти обширный инфаркт.

Позже СМИ опубликовали видео последних минут жизни Юрия Шатунова. Судя по видео с камеры видеонаблюдения, артисту стало плохо в его автомобиле. Его вывели под руки.

Клавишник группы "Ласковый май" Андрей Шишкин рассказал, что в последние дни Шатунов был немножко уставшим от гастролей, но в принципе чувствовал себя нормально.

Из детдома в "Ласковый май". Биография и семья

Певец родился в Башкирии. Детство было непростым. Мать дала сыну свою фамилию, а не отца, хотя они были в браке. Как пишут СМИ, "из-за прохладного отношения отца к сыну".

Когда Шатунову было три года - родители развелись. А сам он до четырех лет фактически рос у дедушки с бабушкой. Потом дед умер, а мать вышла замуж во второй раз.

Отчим пил и мальчик часто сбегал к бабушке. Когда ему исполнилось 12, мать умерла от сердечной недостаточности. До этого она долго болела.

Шатунова взяла на воспитание тетя, но он часто убегал из дома, бродяжничал и вскоре опекунская комиссия оформила его в детдом. Там он познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым, который создал группу "Ласковый май", состоящую из воспитанников детдома.

Юрий Шатунов в 1989 году

Сначала группа выступала на дискотеках в интернате и местном ДК. Первый альбом, куда вошли будущие хиты "Белые розы", "Седая ночь" записали в местном ДК. Записанные кассеты стали продавать.

Рассказывают, что продюсер еще одной популярной тогда группы "Мираж" Андрей Разин, услышал запись, когда ехал в поезде, и захотел найти музыкантов.

Под руководством Разина, "Ласковый май" стал мега популярным в СССР, гастролировал за границей.

В 1991-м артист ушел из группы и начал сольную карьеру. Но уже ни сам Шатунов, ни "Ласковый май" больше не были такими популярными.

После ухода Шатунова директор коллектива Андрей Разин запретил ему петь хиты "Ласкового мая" на концертах. Лишь за несколько дней до смерти певца суд все-таки разрешил ему исполнять хиты группы.

С конца 90-х певец жил в Германии, но затем вернулся в Россию. В Германии он выучился на звукорежиссера. Познакомился с юристкой Светланой и женился на ней, когда ему было 34.

Светлана вместе с семьей переехала в Германию в раннем детстве. Окончила университет в Мюнхене. С Шатуновым они познакомились на новогодней вечеринке в ресторане.

В браке они были 15 лет - с 2007 года. У них родился сын Дэнис и дочь Эстелла. Сейчас им 16 и 9 лет соответственно.

Шатунов с женой и детьми

Несмотря на то, что Шатунов вернулся в Россию, перевозить свою семью он не хотел.

Шатунов и Украина

Публично Шатунов не высказывал своей позиции по поводу вторжения России в Украину.

Но украинская пиарщица и организатор концертов Анна Салата опубликовала скрин переписки с неназванным организатором концертов, который рассказал ей, что с 2014 года Шатунов отказывался выступать на частных заказах, когда узнавал, что заказчик из Украины, мотивировав это тем, что "все тут бандеровцы и нацисты".