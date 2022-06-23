В России скончался певец и солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Ему было 48 лет. Об этом сообщают российские СМИ.

Телеграм-канал Ксении Собчак сообщает, что Шатунов умер в автомобиле скорой помощи. Причина - обширный инфаркт.

По другим данным, певец скончался в домодедовской больнице Москвы.

Юрий Шатунов - российский музыкант, певец и автор песен, получивший популярность, выступая в группе "Ласковый май". В конце 80-х коллектив выпустил ряд знаменитых песен, которые и сейчас остаются популярными. Среди них, "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер".

В последние годы жизни Юрий Шатунов боролся за право исполнять песни "Ласкового мая", которого он лишился после конфликта с Андреем Разиным (которому принадлежали все авторские права).

Напомним, в 2020 году умер бывший солист группы "Ласковый май" Александра Прико. Незадолго до смерти у него диагностировали онкологическое заболевание.

Также сообщалось о смерти сына продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина.

Вместе с тем, вчера мы писали о смерти исполнителя хита нулевых "Шоколадный заяц" Пьера Нарцисса. Перед этим его его доставили в реанимацию с почечной недостаточностью и проблемами с поджелудочной железой и сердцем. Пьер Нарцисс умер, находясь в медикаментозном сне.