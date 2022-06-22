Стала известна причина смерти российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса, автора хита 2000-х "Шоколадный заяц". Его доставили в реанимацию с почечной недостаточностью и проблемами с поджелудочной железой и сердцем.

Об этом сообщила его бывшая жена Валерия Калачева, передает ТАСС.

Нарцисс с детства лечился от бронхиальной астмы, а в результате последнего обострения попал в больницу. По словам Калачевой, певца мучили колики, вызванные отложением солей из-за подагры.

"Оказалось, что его мучили колики, вызванные отложением солей от подагры. Эти соли осели на все внутренние органы, вызвав недостаточность почек, потом поджелудочной железы. Сердце у него тоже вполсилы работало из-за нервов", - рассказала Калачева.

Певец умер, находясь в медикаментозном сне.

Полное имя исполнителя – Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Он родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. В 1990-е годы переехал в Россию.

У него осталась дочь Каролина-Кристель Калачева (2006).

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