Скончался литовский актер, народный артист СССР Регимантас Адомайтис. Ему было 85 лет.

Об этом сообщили в Литовском национальном драматическом театре, передает Delfi.

В 1962–1963 г. работал актером в Драматическом театре Капсукаса, в 1963–1967 г. работал в Каунасском государственном академическом театре драмы. С 1967 г. - актер Литовского национального драматического театра.

Среди его персонажей - главная роль Донатаса в фильме "Никто не хотел умирать", благодаря которой он стал известен широкому кругу зрителей.

Этот знаковый фильм советской эпохи впервые затронул тему "лесных братьев", а фильм получил множество премий и стал киноявлением своего времени. В этом фильме снимались не только литовцы, но и актеры со всей Прибалтики.

Также он играл в таких фильмах, как "Жизнь прекрасна", "Медовый месяц в Америке", "Из жизни отдыхающих", "Досье человека в "Мерседесе", "Матвеева радость".

С конца 90-х Адомайтис стал больше играть в театре, особенно в Литовском национальном театре.

Ранее умер актер из фильма "Мужчина и женщина" Жан-Луи Трентиньян.

Также в мае умер актер из фильмов "Славные парни" и "Револьвер" Рэй Лиотта.