В одной из московских больниц сегодня умер предприниматель Дмитрий Ковтун, которого власти Великобритании обвиняли в гибели экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. Официальная причина - последствия коронавирусной инфекции.

Его смерть подтвердил первый заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, экс-сотрудник спецслужб Андрей Луговой, которого Великобритания также считает фигурантом в деле по отравлению Литвиненко.

Бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко, получивший политическое убежище в Великобритании и сотрудничавший с ее разведкой, умер в Лондоне в ноябре 2006 года. По данным британских правоохранительных органов, Литвиненко был отравлен радиоактивным веществом полоний-210, который ему подмешали в чай во время встречи Луговой и Ковтун.

Как писала ранее "Страна", канал НВО осенью 2021 года анонсировал сериал под названием "Лондонград". В нем будет повествоваться об Александре Литвиненко. Сюжет будет основан на книге британского журналиста Алана Коуэлла The Terminal Spy ("Последний шпион"), который представил свое видение жизненного пути Литвиненко. Сюжет будет основан на книге британского журналиста Алана Коуэлла The Terminal Spy ("Последний шпион"), который представил свое видение жизненного пути Литвиненко.

Тема отправления Литвиненко активизировалась осенью того же года. Информационным поводом стало то, что ЕСПЧ признал Россию ответственной за его отравление.