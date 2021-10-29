Канал НВО снимет сериал под названием "Лондонград". В нем будет повествоваться о бывшем сотруднике ФСБ Александре Литвиненко, который бежал из России в Великобританию в 2000 году после возбуждения ряда уголовных дел. В 2006-м он умер в Лондоне после отравления полонием-210.

Сюжет будет основан на книге британского журналиста Алана Коуэлла The Terminal Spy ("Последний шпион"), который представил свое видение жизненного пути Литвиненко.

Александр Литвиненко при смерти. Фото: ТАСС

Режиссером выступит Брайан Фогель. Продюсерами фильма станут НВО и британская суперзвезда Бенедикт Камбербэтч, который и сыграет роль российского спецслужбиста. Об этом сообщает издание Variety.

Камбербэтч - оскароносный актер. Главную кинонаграду мира он получил за роль в картине "Игра в имитацию". Также он снялся в "Искуплении", "1917", "Хоббите" и многих других картинах. Однако всемирную известность он получил благодаря роли детектива Шерлока Холмса, который вышел на канале BBC в 2010 году.

Интересно, что это не первый фильм, который в последнее время хотят снять про Литвиненко. Буквально в конце сентября 2021 года стало известно, что на британском канале ITV выйдет сериал "Литвиненко". В нем должны воспроизвести работу сотрудников Скотланд-Ярда по изучению обстоятельств смерти бывшего российского спецслужбиста в Лондоне, которая длилась 10 лет. В этой картине чекиста сыграет исполнитель роли Десятого Доктора в сериале "Доктора Кто" Дэвид Теннант.

Тема отправления Литвиненко активизировалась этой осенью. Информационным поводом стало то, что ЕСПЧ признал Россию ответственной за его отравление.