Умер один из основателей украинской газеты "Бизнес", известный издатель Владимир Чеповой.

Об этом в Фейсбуке сообщил сооснователь Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Причину смерти издателя Амелин не указал.

Чеповой родился в 1967 году в селе Цымбаловка Хмельницкой области, детство провел в Черкассах.

Окончил Киевское суворовское военное училище, учился в Киевском высшем общевойсковом училище на факультете разведки, после чего служил в армии.

С мая 1990 года покинул военную службу и вместе с группой бывших офицеров стал соучредителем издательства "Блиц-Информ", которое стало издавать газеты "Бизнес", "Деловые новости" и журналы "Натали" и "Капитал".

Весной 2002 года вместе с партнерами положил начало новому проекту - издательству "Караван-Медиа", который начал выпускать журналы "АрхИдея" и "Караван историй - Украина".

В 2014 году получил должность заместителя секретаря СНБО и занимался созданием Информационно-аналитического центра СНБО.

Ранее "Страна" писала, что умер соратник Ельцина Геннадий Бурбулис.

Напомним, что в мае умер первый президент Украины Леонид Кравчук.