Умер один из основателей украинской газеты "Бизнес" Владимир Чеповой
Умер один из основателей украинской газеты "Бизнес", известный издатель Владимир Чеповой.
Об этом в Фейсбуке сообщил сооснователь Украинского института будущего Анатолий Амелин.
Причину смерти издателя Амелин не указал.
Чеповой родился в 1967 году в селе Цымбаловка Хмельницкой области, детство провел в Черкассах.
Окончил Киевское суворовское военное училище, учился в Киевском высшем общевойсковом училище на факультете разведки, после чего служил в армии.
С мая 1990 года покинул военную службу и вместе с группой бывших офицеров стал соучредителем издательства "Блиц-Информ", которое стало издавать газеты "Бизнес", "Деловые новости" и журналы "Натали" и "Капитал".
Весной 2002 года вместе с партнерами положил начало новому проекту - издательству "Караван-Медиа", который начал выпускать журналы "АрхИдея" и "Караван историй - Украина".
В 2014 году получил должность заместителя секретаря СНБО и занимался созданием Информационно-аналитического центра СНБО.
Ранее "Страна" писала, что умер соратник Ельцина Геннадий Бурбулис.
Напомним, что в мае умер первый президент Украины Леонид Кравчук.