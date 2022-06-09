В Голосеевском районе Киева в закрытом автобусе обнаружили трупы собак, которые умерли от жары.

Об этом сообщает КМДА.

По предварительным данным, трое животных погибли от теплового удара, остальные – в тяжелом состоянии. Общее количество животных не уточняется.

Собакам на месте предоставили первую помощь ветеринарные врачи коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины".

Сейчас собаки находятся под наблюдением специалистов.

Также на месте работают правоохранительные органы для выяснения обстоятельств происшествия.

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