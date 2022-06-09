В Украину пришла сильная жара с температурами выше 30 градусов тепла. Завтра в большинстве регионов будет жарко и сухо, температура - 25-31 градус.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Ветер ожидается восточный, 3-8 метров в секунду, на юге и юго-западе до 12-14 метров в секунду.

На юге Украины и местами на западе возможны дождь и грозы. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

В Киеве 10 июня будет жарко и без осадков, температура до 30 градусов тепла.

Из-за такой жары вода в Днепре уже прогрелась до 21 градуса, так что можно купаться.

Отметим, что в ряде регионов Украины запретили посещать пляжи. В частности, в Харькове, Николаеве и Одессе.

Также и в Киеве пока не будут открывать пляжный сезон. Водоемы проверят на наличие взрывоопасных предметов.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.