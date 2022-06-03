В Великобритании 2 июня начались четырёхдневные празднования по случаю первого в истории британской монархии "платинового юбилея" – 70 лет правления королевы Елизаветы II. Сегодня, во время богослужения в соборе Святого Павла трем солдатам стало плохо. Фото публикует РИА Новости.

Два потеряли сознание, и их вывели из строя, третий вернулся на пост.

Вероятнее всего, военные не выдержали многочасового стояния в полном обмундировании при 20-градусной жаре, которая держится в Лондоне.

Напомним, в честь праздника по всей стране объявлены длинные выходные, начиная с четверга и до конца недели. Как пишет ВВС, праздники ознаменуются торжествами и массовыми гуляниями

Как писала "Страна", первый в мире робот-художник нарисовал портрет королевы Великобритании Елизаветы II.

Напомним, Елизавета II отобрала все титулы у своего сына Эндрю после обвинений его в изнасиловании 20-летней давности.

Тем временем война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.