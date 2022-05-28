Первый в мире робот-художник по имени Ai-Da нарисовал портрет королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Картина под названием "Королева алгоритмов" была нарисована в честь платинового юбилея монаршей особы.

Ai-Da использует камеры в своих глазах и компьютерную память для создания изображений. Краски на холст он наносит роботизированными руками.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден посетил комплекс инженерных исследований и инноваций в Сельскохозяйственном и техническом государственном университете Северной Каролины в Гринсборо. Там ему продемонстрировали робота-собаку Спот (Spot) от Boston Dynamics. Глава Белого дома тут же попробовал натравить устройство на журналистов.

Также "Страна" сообщала, что разработчики показали робота, который способен сортировать предметы с невероятной скоростью. Секрет скорости робота кроется в принципиально новом ПО. Сканирование объектов проводит высокочувствительный датчик под управлением системы Dex-Net. Затем нейросеть принимает решение, надо ли захватывать предмет. Главное преимущество Dex-Net - возможность самообучения.