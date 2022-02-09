Группа ученых из Китая разработала роботизированную систему, которая заботится об эмбрионах, развивающихся внутри искусственной матки. Ожидается, что эта технология "вынашивания" детей сможет повысить уровень рождаемости в КНР, который сейчас самый низкий за последние полвека.

Об открытии пишет сайт журнала Journal of Biomedical Engineering.

Разработка может избавить от необходимости вынашивать ребенка женщиной, причем вне материнского организма плод будет развиваться безопаснее и эффективнее. Однако действующие сейчас международные законы запрещают экспериментальные исследования на человеческих эмбрионах старше двух недель, поэтому няня-робот пока "присматривает" за зародышами мышей.

Искусственная матка, или устройство для долгосрочного культивирования эмбрионов, представляет собой контейнер, в котором эмбрионы мышей растут внутри питательной среды. Раньше в подобных системах за каждым зародышем приходилось постоянно наблюдать, документируя и корректируя процесс развития новой жизни вручную.

Роботизированная же няня отслеживает состояние эмбрионов с безукоризненной точностью, обнаруживая малейшие изменения и отклонения в их состоянии. Она регулирует воздействие углекислого газа и доступность питательных веществ в среде. Система может даже ранжировать эмбрионов по состоянию здоровья и потенциалу развития. Когда у зародыша выявляется серьезный дефект или он умирает, робот сообщает технику, какой эмбрион необходимо удалить из контейнера.

Несмотря на многочисленные юридические и этические вопросы, связанные с подобными экспериментами на эмбрионах человека, ученые считают, что исследования поздних стадий внутриутробного развития необходимы, так как о физиологии эмбрионального развития известно далеко не все. Новая технология позволит не только ответить на фундаментальные вопросы, но и обеспечит теоретическую основу для диагностики и лечения врожденных патологий.

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