Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о животном из семейства псовых, которое напоминает сразу собаку, енота и лисицу. Это енотовидная собака.

Пост о нем опубликован в Фейсбуке организации.

Хищник на заповедных территориях приходится родственником лисе. Его называют уссурийской енотовидной собакой, енотовидной уссурийской лисой, уссурийским енотом или еноткой. Но он отдельный вид, который не стоит путать с перечисленными животными.

По окраске маски на морде и окрасу меха этот хищник очень похож на енота-полоскуна. По размерам он величиной с небольшую собаку.

Енотовидная собака обитает в лесостепи и широколиственных лесах от Урала до Вьетнама, Китая, Приамурья, Приморья, Японии и Корейского полуострова. Однако с 1927 по 1957 год около 10 тысяч енотовидных собак для обогащения охотничьих угодий привезли и выпустили в 76 областях СССР. В азиатской части страны они не прижились, но в европейской быстро расплодились и начали расселяться дальше, в том числе в страны Западной Европы, проникнув в Финляндию, Эстонию, Швецию, Польшу, Румынию, Чехословакию, Германию, Францию и Латвию. И к началу 2000-х годов популяция удвоилась.

Ранее Чернобыльский заповедник показывал фото редкой птицы, которая живет в Украине с апреля по сентябрь, - малого зуйка.

Также заповедник публиковал фото цветка, который получил имя в честь другого растения. Это ландыш, чье латинское название - Convallaria majalis - дословно переводится как "лилия долин, цветущая в мае".