Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника познакомили украинцев с новыми видами сов на территории зоны отчуждения.

Посвященный им пост появился в Фейсбуке организации.

"Некоторые виды сов раньше вообще не встречались на севере Киевской области, даже как залетные. А теперь в Чернобыльском заповеднике они стали гнездиться, причем в значительном количестве. Среди них бородатая сова и воробьиный сыч", - сообщила пресс-служба.

Бородатая сова - пока еще редкая гнездовая птица Чернобыльского заповедника. Это большое пернатое с массой тела до 1,2 кг, длиной до 70 см и размахом крыльев до 140 см. Из всех 13 видов сов, встречающихся в отечественной фауне, своими размерами бородатая сова уступает только филину.

Впервые в Украине гнездование бородатой совы было обнаружено в 1985 г. на территории Полесского природного заповедника. Постепенно этих сов на гнездовании стало больше, и они начали расселяться в Полесье. В Киевской области впервые бородатую сову обнаружили гнездовании в 2002 году, а в Чернобыльской зоне отчуждения - год спустя.

Сейчас в Украине гнездится от 60 до 110 пар бородатой совы.

Воробьиный сыч по размерам почти такой же, как обычный воробей: длиной 15,2-17,5 см, с размахом крыльев до 39 см. Только масса у него может быть вдвое больше - 50-77 г. Он является самым маленьким из видов сов, встречающихся на гнездовании в лесной зоне Украины и Карпатах.

Еще в начале XXI века эту птицу не встречали в Чернобыльской зоне отчуждения. Впервые ее обнаружили в Лубянском лесничестве летом 2009 г. На сегодняшний день в Чернобыльском заповеднике известно 27 мест гнездования воробьиного сыча. Численность птиц на территории заповедника может достигать не менее 30 пар.

Всего в Украине гнездится 11 видов сов и еще два вида залетные.

Ранее в Чернобыльском заповеднике показывали попавшего в фотоловушку лося, который ищет лакомства в весеннем лесу.

Также сотрудники заповедника рассказывали о миграции птиц и публиковал фото коршуна из Красной книги.