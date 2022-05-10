В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали, что после ухода российских войск с ЧАЭС в зоне отчуждения живыми нашли лошадей Пржевальского.

Об этом организация пишет в Facebook.

"Первые фото коней Пржевальского после оккупации Заповедника. Живые, здоровые и упитанные!" - говорится в сообщении организации.

Напомним, после того, как российские военные 31 марта покинули территорию Чернобыльской атомной электростанции, 2 апреля в 11:00 над ЧАЭС торжественно подняли флаг Украины и спели гимн.

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.