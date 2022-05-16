Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС опубликовали фото попавшего в фотоловушку лося.

Снимок опубликован на Facebook-странице организации.

На фото запечатлен самец европейского лося, который ищет себе пропитание в весеннем лесу. Данный вид животных входит в Красную книгу Украины, куда его внесли после резкого сокращения численности лосей в нашей стране.

В природе самцы и одинокие самки ходят поодиночке или маленькими группами, летом и зимой лосихи ходят вместе с детенышами и иногда к ним присоединяются одиночные самцы и самки, образуются небольшие стада, но потом они вновь распадаются. Лоси питаются древесно-кустарниковой и травянистой растительностью, а также мхами, лишайниками и грибами.

"В поиске лосиного лакомства - первых ягод или летних грибов. Не найдутся - за еду сойдут мхи и лишайники", - говорится в сообщении организации.

Фотоловушки на территории Чернобыльского заповедника были установлены в рамках проекта "Полесье - дикая природа без границ".

Ранее мы писали, что в Чернобыльском заповеднике показали, как с помощью ГИС-технологий следят за сотнями животных зоны отчуждения.

Также "Страна" сообщала, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на фото попала отдыхающая на снегу семья лосей.