В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали о том, что каждую вторую субботу мая отмечается Всемирный день мигрирующих птиц, информирующий человечество об угрозах, с которыми сталкиваются перелетные птицы и призывающий всех к международному сотрудничеству по сохранению орнитофауны.

Об этом организация пишет в Facebook.

В этом году Всемирный день мигрирующих птиц пришел на 14 мая. Отмечание этого дня - глобальная информационная кампания, цель которой состоит в том, чтобы расширить знания о мигрирующих птицах, их местах проживания и путях передвижения.

Территория Чернобыльского заповедника расположена на перекрестке больших миграционных путей, идущих вдоль рек Днепра и Припяти. Во время весенних и осенних пролетов, а также зимних кочевок здесь появляется более 40 видов мигрирующих птиц, а именно: цапля серая, аист черный, лебедь-шипун, гоголь, лунь полевой, змееед, беркут, орлан-белохвост, сова болотная и другие.

Также сотрудники опубликовали фото одного из редких гостей заповедника - черного коршуна из Красной книги.

Коршун черный (Milvus migrans) – краснокнижная, редкая птица. В Чернобыльском заповеднике встречается только во время миграций, в основном, в марте. Случаи гнездования неизвестны. Летом на заповедной территории ученые несколько раз наблюдали за черным коршуном во время охоты. Питается хищная птица мелкими животными, птицами, рыбой, насекомыми, не гнушается и падалью.

Ранее мы писали, что после ухода россиян с Чернобыльской АЭС в зону отчуждения прилетели кулики из Красной книги.

Также "Страна" сообщала, что в Чернобыльском заповеднике впервые встретили новый для Украины вид птиц из США.