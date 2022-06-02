В Чернобыльском заповеднике показали цветок, который получил имя в честь другого растения
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото цветущих ландышевых полян в зоне отчуждения ЧАЭС. Сейчас ландыш обыкновенный цветет в заповеднике везде: в лесах, на лужайках и опушках.
Эффектные снимки появились в Фейсбуке организации.
Сотрудники организации рассказали, что латинское название цветка - Convallaria majalis - дословно переводится как "лилия долин, цветущая в мае".
Это небольшое растение с нежными белыми колокольчиками цветков предпочитает пойменные дубравы с богатыми грунтами.
Цветочный аромат, который сейчас наполняет наши северные леса, высоко ценят в парфюмерии. Впрочем, сегодня его получают синтетическим путём.
Ландыш распространен по всей Европе. Он оставил свой след в культуре: его изображение встречается в геральдике, с ним связаны весенние праздники, мифы и религиозные сюжеты разных народов. А в 1974 году британская группа Queen посвятила ландышу песню "Lily of the Valley".
Ранее "Страна" сообщала, что в Чернобыльском заповеднике нашли гнёзда сов, которые никогда там не встречались.
Также мы публиковали снимок попавшего в фотоловушку лося, который ищет лакомства в весеннем лесу близ ЧАЭС.