Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о пернатом обитателе зоны отчуждения ЧАЭС, который селится близ воды. Это песочник малый или зуек малый.

Посвященный птице пост появился в Фейсбуке организации.

В заповеднике этих птиц мало. Первые песочники обычно появляются в наших широтах в конце первой декады апреля. Они облюбовывают песчаные косы, голые или с разреженной растительностью, а также дамбы. Гнездятся, как правило, отдельными парами. Но могут образовывать и небольшие группы до 10 пар – часто вместе с речными или обычными чайками.

В заповеднике они устраивают гнезда по берегам Припяти и на ставке-охладителе. Гнездование приходится на конец мая – конец июня.

Осенний отлет начинается в августе, массовый – в сентябре.

В Украине гнездится, вероятно, от 7 до 10 тысяч пар этих пернатых.

Ранее Чернобыльский заповедник показал цветок, который получил имя в честь другого растения. Это ландыш, чье латинское название - Convallaria majalis - дословно переводится как "лилия долин, цветущая в мае".

Также мы публиковали снимок попавшего в фотоловушку лося, который ищет лакомства в весеннем лесу близ ЧАЭС.