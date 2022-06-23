СМИ публикуют последние минуты жизни Юрия Шатунова. Судя по видео с камеры видеонаблюдения, артисту стало плохо в автомобиле. На кадрах запечатлено, как певцу помогают двое мужчин выйти из автомобиля.

Напомним, артист умер в машине "скорой" от обширного инфаркта сегодня утром.

Ранее мы писали, что в последние годы жизни Юрий Шатунов боролся за право исполнять песни "Ласкового мая", которого он лишился после конфликта с Андреем Разиным (которому принадлежали все авторские права). Как сообщали СМИ, незадолго до смерти суд вернул певцу права на песни коллектива.

Также вчера мы писали о смерти исполнителя хита нулевых "Шоколадный заяц" Пьера Нарцисса. Перед этим его доставили в реанимацию с почечной недостаточностью и проблемами с поджелудочной железой и сердцем. Пьер Нарцисс умер, находясь в медикаментозном сне.

Кроме того, сообщалось, что в 2020 году умер бывший солист группы "Ласковый май" Александр Прико. Незадолго до смерти медики диагностировали у него онкологическое заболевание, когда он приехал в больницу с подозрением на коронавирус.