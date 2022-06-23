Стала известна причина смерти солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Врачи диагностировали острый трансмуральный инфаркт миокарда.

Инфаркт миокарда – это омертвление участка сердечной мышцы вследствие недостаточного ее кровоснабжения (дефицита кислорода).

Симптомами являются дискомфорт в грудной клетке, сопровождающийся одышкой или без нее, тошнота и потливость.

Клавишник группы "Ласковый май" Андрей Шишкин рассказал, что в последние дни Шатунов был немножко уставшим от гастролей, но в принципе чувствовал себя нормально.

Напомним, что накануне Шатунов пил пиво с раками в компании товарищей, когда внезапно пожаловался на боль в сердце. Таблеток в доме не обнаружили, и друзья сами повезли Шатунова в ближайшую поликлинику на машине.

Там солиста "Ласкового мая" пытались привести в чувство, но потом решили вызвать скорую, чтобы доставить в реанимацию. В карете скорой у Шатунова остановилось сердце, но его запустили вновь. Певца успели довезти до клиники, где он и скончался.

Также СМИ публиковали видео последних минут жизни Юрия Шатунова. Судя по видео с камеры видеонаблюдения, артисту стало плохо в его автомобиле. Его вывели под руки.

"Страна" рассказывала, чем запомнился Юрий Шатунов, исполнивший "Белые розы" и "Седую ночь".