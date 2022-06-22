Погиб в бою. Появились обстоятельства смерти шеф-редактора украинского журнала "Бизнес" Владимира Чепового
Появились обстоятельства смерти украинского издателя и журналиста Владимира Чепового. Генеральный директор издательства "Блинц-инфо" и шеф-редактор журнала "Бизнес" был на фронте и погиб в бою.
Об этом сообщил политолог Виталий Кулик на своей странице в Фейсбук.
"Владимир Чеповой ушел на фронт добровольцем ТРО и погиб в первые недели июня. Тело только вчера идентифицировали", - написал он.
Напомним, о смерти Владимира Чепового сообщил вчера сооснователь Украинского института будущего Анатолий Амелин.
Ранее мы писали, что в боях под Изюмом погиб командир батальона "Карпатская Сечь".
Также сообщалось, что в бою погиб киевский активист Роман Ратушный.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.