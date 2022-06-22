Появились обстоятельства смерти украинского издателя и журналиста Владимира Чепового. Генеральный директор издательства "Блинц-инфо" и шеф-редактор журнала "Бизнес" был на фронте и погиб в бою.

Об этом сообщил политолог Виталий Кулик на своей странице в Фейсбук.

"Владимир Чеповой ушел на фронт добровольцем ТРО и погиб в первые недели июня. Тело только вчера идентифицировали", - написал он.

Напомним, о смерти Владимира Чепового сообщил вчера сооснователь Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Ранее мы писали, что в боях под Изюмом погиб командир батальона "Карпатская Сечь".

Также сообщалось, что в бою погиб киевский активист Роман Ратушный.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.