В Украине погиб 52-летний американский доброволец Стивен Забельски. Согласно некрологу, опубликованному его семьей и подтвержденному Госдепартаментом, он был убит в бою возле Дорожнянки Запорожской области еще 15 мая.

Об этом пишет газета The Washington Post.

По некоторым данным, он подорвался на мине.

Стивен Забельски. Фото: recordernews.com

Это вторая подтвержденная смерть американского военного в Украине. Первым был служащий ЧВК Вилли Кансел, о гибели которого стало известно в конце апреля.

Тогда также сообщалось, что после смерти Вилли Кансела в Пентагоне призвали граждан США отказаться от поездок в Украину.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.