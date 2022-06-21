В бою за Украину погиб уже второй американский военный. Фото
В Украине погиб 52-летний американский доброволец Стивен Забельски. Согласно некрологу, опубликованному его семьей и подтвержденному Госдепартаментом, он был убит в бою возле Дорожнянки Запорожской области еще 15 мая.
Об этом пишет газета The Washington Post.
По некоторым данным, он подорвался на мине.
Стивен Забельски. Фото: recordernews.com
Это вторая подтвержденная смерть американского военного в Украине. Первым был служащий ЧВК Вилли Кансел, о гибели которого стало известно в конце апреля.
Тогда также сообщалось, что после смерти Вилли Кансела в Пентагоне призвали граждан США отказаться от поездок в Украину.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.