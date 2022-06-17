Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что в российский корабль "Василий Бех" попали две ракеты "Гарпун" 17 июня в четыре часа утра.

Об этом Арестович рассказал в эфире Youtube-канала "Фейгин Live".

По словам советника Ермака, выстрел производился со стороны Одессы в сторону острова Змеиный. Арестович намекнул, что кроме ракеты работал "Байрактар".

"Василий Бех" утонул возле Змеиного. Арестович назвал его "островом погибших кораблей".

Ранее мы писали, что по словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, подбитый ракетой "Гарпун" российский буксир "Василий Бех" затонул. На борту "Беха" находился ЗРК "Тор".

Также "Страна" сообщала, что в командовании "Юг" заявили о поражении на буксире "Василий Бех" 70% экипажа. Судьба остальных пока неизвестна.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.