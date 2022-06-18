Президент Украины Владимир Зеленский побывал возле пострадавшего от российского обстрела 23 апреля дома в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Фото: Telegram/Zelenskiy / Official

Тогда от удара погибли восемь человек, в том числе трехмесячный младенец.

Фото: Telegram/Zelenskiy / Official

"Обязательно восстановим этот дом, чтобы все жильцы вернулись в свое жилье" - сказал Зеленский.

Скриншот: Telegram/Zelenskiy / Official

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит за происходящим 18 июня в обновляемом материале.

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