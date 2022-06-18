18 июня президент Владимир Зеленский приехал с визитом в Николаев, где встретился с губернатором Виталием Кимом и наградил его орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Зеленский осмотрел разрушенное здание областной администрации и поручил оказать необходимую помощь семьям погибших в результате обстрела здания.

Затем президент провел встречу с командующими Силами обороны и совещание, в ходе которого обсуждалось состояние экономики и пути решения инфраструктурных вопросов.

Среди главных тем обсуждения были восстановление водоснабжения Николаева и посевная.

Потом Зеленский вручил награды - орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени Киму и орден "За мужество" ІІІ степени мэру Николаева Александру Сенкевичу.

За минувшие стуки в Николаевской области обстрелами были повреждены 65 объектов. Есть раненые и погибшие.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит з происходящим 18 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, о визите Бориса Джонсона в Киеве, ударе "Гарпуна" по российскому судну и геополитических идеях Путина.