В Николаеве с 1 сентября больше не будут изучать русский язык в школах. Соответствующее решение принял исполком горсовета.

Согласно документу, в связи со вторжением войск РФ запрещается функционирование 1-4 классов с русским языком обучения.

Также под запретом - изучение русского языка в качестве предмета, курса или факультатива для 1-11 классов.

Эти меры касаются всех коммунальных учреждений образования.

Ранее об отказе от изучения русского языка в школах заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Также Кабмин готовится дать английскому статус языка делового общения в Украине.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит з происходящим 18 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, о визите Бориса Джонсона в Киеве, ударе "Гарпуна" по российскому судну и геополитических идеях Путина.