С 16 июля все сайты должны перейти на украинский язык, а товары с компьютерными программами должны быть оснащены украинским интерфейсом. Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень у себя в Facebook.

По его словам, это связано с тем, что 16 июля этого года вступают в силу части 2 и 6 ст. 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Вышеупомянутые статьи регламентируют использование государственного языка в интернете и языков интерфейсов компьютерных программ, установленных на товарах. Речь идет об электронных экранах и кнопках телефонов, стиральных машинах, электрокофеварках, автомобилях и т.д.

Все информационные интернет-ресурсы, а также сайты, страницы в соцсетях и приложения магазинов и предприятий должны иметь основную версию на украинском языке, который должен загружаться для пользователей по умолчанию.

Как писала "Страна", с 16 января 2021 года всю сферу услуг в Украине обязали перейти исключительно на украинский язык.

Подробный разбор мовного закона в своем выпуске Ясно.Понятно делала Олеся Медведева.

Тем временем война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.