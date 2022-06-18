В результате вражеских обстрелов за сутки в Николаевской области повреждены 65 объектов.

ОБ этом в Facebook сообщает полиция Николаевской области.

В минувшие сутки войска России нанесли ракетные удары по Николаеву и произвели обстрелы по селам Лиманы, Красный Яр, Лепетиха, Кавказ и Полигон. Повреждены 33 многоквартирных дома, 13 частных жилых домов. Ущерб также нанесен учебным заведениям, частным предприятиям, помещениям госучреждений, магазинам, аптекам, спортклубу и админзданиям. Есть погибшие и пострадавшие, в их числе и дети.

Правоохранители фиксируют последствия российской агрессии. По каждому факту начаты уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение законов и обычаев войны").

Кроме того, как сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, за прошедшие сутки в Николаевской области ранения получили 22 человека.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 284 гражданина, пострадавших от атак РФ на Николаевщину. Еще 109 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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