В результате сегодняшних обстрелов Николаева повреждены 11 домов.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

По словам Сенкевича, часть домов остается без электричества и газа. В двух учебных заведениях ударной волной разбиты окна.

Напомним, утром 17 июня россияне ударили ракетами по Николаеву. Пострадали многоэтажки и объект инфраструктуры. Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что в результате вражеского ракетного удара по городу два человека погибли, еще 20 - получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.