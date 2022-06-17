Оккупанты обстреляли жилые дома. Фото: facebook.com/DSNSMYKOL

В результате вражеского ракетного удара по Николаеву утром в пятницу, 17 июня, два человека погибли, еще 20 - получили ранения.

Об этом сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким в своем Телеграм-канале.

В свою очередь, в ГСЧС региона добавили, что из-за удара в городе повреждены пять жилых домов. В них выбитые окна, разрушены стены и перекрытия, в двух квартирах в разных зданиях возникли пожары.

Спасатели деблокировали пострадавших и погасили пожары - один на площади три квадратных метра, второй - десять кв.м.

Минимум 16 человек госпитализировали, сообщили спасатели.

Также ГСЧС опубликовали фото и видео последствий утреннего "прилета" по Николаеву.

Удар по Николаеву российской ракетой 17 июня

Удар по Николаеву российской ракетой 17 июня

Удар по Николаеву российской ракетой 17 июня. Фото последствий

Удар по Николаеву российской ракетой 17 июня. Фото последствий

Напомним, ранее Ким заявлял, что город Николаев и область почти каждый день обстреливают из "Пионов".

Также несколько дней назад Ким показал видео очередного ракетного удара россиян по жилому дому в Николаеве.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

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