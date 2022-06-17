В результате вражеского ракетного удара по Николаеву утром в пятницу, 17 июня, два человека погибли, еще 20 - получили ранения.

Об этом сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким в своем Телеграм-канале.

В свою очередь, в ГСЧС региона добавили, что из-за удара в городе повреждены пять жилых домов. В них выбитые окна, разрушены стены и перекрытия, в двух квартирах в разных зданиях возникли пожары.

Спасатели деблокировали пострадавших и погасили пожары - один на площади три квадратных метра, второй - десять кв.м.

Минимум 16 человек госпитализировали, сообщили спасатели.

Также ГСЧС опубликовали фото и видео последствий утреннего "прилета" по Николаеву.

Напомним, ранее Ким заявлял, что город Николаев и область почти каждый день обстреливают из "Пионов".

Также несколько дней назад Ким показал видео очередного ракетного удара россиян по жилому дому в Николаеве.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

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