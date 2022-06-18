Зеленский после Николаевской приехал в Одесскую область и вручил награды сотрудникам МВД. Фото
После посещения Николаевской области президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом под Одессой.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в субботу, 18 июня.
Зеленский посетил опорный пункт Нацгвардии, образцы вооружения и стрельбище подразделений системы МВД. Президент также вручил государственные награды работникам подразделений системы МВД.
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Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.
Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.
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