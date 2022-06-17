Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение в пятницу, 17 июня.

Главное из заявлений президента:

"Мы в одном шаге от начала полноценной евроинтеграции. Имеем положительный вывод Еврокомиссии. Осталось дождаться решения Евросовета на следующей неделе. Украина сделала все, чтобы оно было положительным". "После 24 февраля Украина присоединилась к европейской энергосистеме. Наши сети работают синхронизированно, вопреки войне. Это доказывает нашу способность выполнять обещания и потенциал Украины". "Говорил с главой Еврокомиссии, поблагодарил за сегодняшнее решение. Поговорил с главой Евросовета, буду говорить с премьером Нидерландов. Во время вчерашнего визита четырех президентов стало ясно, насколько масштабные перспективы открываются и для Украины, и для всей Европы. Европейское развитие можно представить мощным только с Украиной". "Кабмин сегодня отменил соглашение о безвизовом режиме с РФ. Россия сама сделала все, чтобы разрушить все связи с Украиной". "Сегодня в Киев во второй раз приехал Борис Джонсон. Обговорили ситуацию на передовой и пути к победе. Говорили о гарантиях безопасности для Украины. Когда мы определим их параметры, они определят будущее украинцев и всех европейцев на поколение вперед". "Американская поддержка Украины усиливается. И на передовой мы имеем ее результаты".

Ранее мы писали, что в России не планируют вводить визы для граждан Украины.

Также "Страна" сообщала, что для вступления в Евросоюз от Украины потребовали имплементировать директиву о СМИ.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.