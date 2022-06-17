Опубликовано видео прогулки Зеленского и Джонсона по Михайловской площади в Киеве
В Сети появилось видео прогулки президента Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, приехавшего в Украину сразу после визита евролидеров, по Михайловской площади в Киеве.
Соответствующие кадры опубликовал Офис президента Украины.
Зеленский и Джонсон посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь и прогулялись по Михайловской площади, а также побывали на выставке уничтоженной военной техники российских оккупантов.
Это уже второй визит Бориса Джонсона в Киев с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Ранее мы писали, что премьер Великобритании предложил начать масштабную программу подготовки украинских военных.
Также "Страна" сообщала, что Борис Джонсон рассказал, при каком условии Украине предоставят гарантии безопасности.
Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.