Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс съела "Бориса Джонсона". Одноимённое пирожное посол нашла в киевском кафе.

Об этом она сообщила в своем Твиттере.

"Да. Я съела круасан Бориса Джонсона", - написала она.

Напомним, прозвище Бориса Джонсона "Джонсонюк", появившееся в мае, пошло в народ. Одно из кафе в Киеве создало десерт в честь премьер-министра Великобритании и назвало его "Борис Джонсонюк". Фото десерта стали появляться в сети еще в середине мая. Теперь его описание появилось в соцсети заведения.

"Созданный на основе английского яблочного пирога и очаровательной прически нашего любимца, десерт посвящается британским друзьям с благодарностью за их поддержку в войне против России. Тесто для круассанов, ванильный заварной крем, печеные яблоки, итальянское безе и последний штрих - шарик ванильного олдскульного мороженого", - описали десерт в Инстаграм владельцы кафе "Завертайло".

Ранее мы также писали, что британскому премьеру в Украине помимо прозвища "Джонсонюк" присвоили звание казака и переименовали его в "Бориса Чуприну". Как объяснили в черниговской казацкой общине Екатерининской церкви, такое звание Джонсону присвоили из-за своей "свободной прически".