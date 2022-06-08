Власти Британии отказали в визе 13-летней украинке и отправили ее на родину. Об этом заявила в британском парламенте депутат от Лейбористской партии Тюлип Сиддик.

"13-летняя девушка из Украины была вынуждена вернуться в свой осажденный родной город, потому что Министерство внутренних дел отказало ей в разрешении приехать сюда, поскольку она путешествовала со своей 18-летней сестрой, а не с родителями", - сообщила она в Twitter.

Сиддик спросила об этом случае Бориса Джонсона в среду во время традиционной парламентской сессии вопросов к главе правительства.

"Я спросила премьер-министра, считает ли он правильным отправлять детей обратно в зону боевых действий”, - написала она.

Премьер-министр Борис Джонсон ответил, что понимает возмущение депутата и надеется, что министерство внутренних дел расследует этот случай.

Скриншот: Twitter/Tulip Siddiq

Ранее "Страна" писала, что по данным агентства ООН по делам беженцев, более 7 млн человек покинули Украину с начала войны.

Также мы рассказывали, как отток беженцев в Европу бьет по рынку труда и экономике Украины.