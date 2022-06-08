Британскому премьеру Борису Джонсону в Украине помимо прозвища "Джонсонюк" присвоили звание казака и переименовали его в "Бориса Чуприну".

Такое решение приняла черниговская казацкая община Екатерининской церкви, сообщает "Суспильне Чернигов".

"Почему Чуприна? Вы видите, что у него на голове прическа свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю. Прямо по лицу видно, что это великий человек. Именно эту черту мы и хотели подчеркнуть для того, чтобы в будущем, сказав Борис Чуприна, все знали о ком идет речь", - объяснил замдиректора Черниговского областного исторического музея Андрей Лисовой.

В его музее будут экспонировать картину "Борисом Чуприной". Второй ее экземпляр, а также грамоту о присвоении казацкого звания, отправят в Лондон.

Напомним, Джонсон призвал не принуждать Украину к невыгодному мирному соглашению.

Также "Страна" подробно рассказывала, что Джонсона хотели отправить в отставку. Главному западному другу Зеленского, который активнее всего поддерживает Украину в войне с Россией, грозила отставка из-за вечеринок, которые он устраивал в правительственном офисе на Даунинг-стрит во время ковида. Но парламент проголосовал за вотум доверия и Борис Джонсон остается британским премьером.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.