У секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который раскритиковал слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в последние месяцы нарастал конфликт с главой ОП Андреем Ермаком и с рядом других соратников президента.

Об этом рассказал источник "Страны" в окружении Зеленского. у Данилова

"Кроме того, Данилов часто допускал заявления, которые были не согласованы с общей коммуникационной стратегией государства, везде видел шпионов. В целом, за эти месяцы показал себя как человек не системный. А потому и был постепенно отстранён от влияния на многие процессы. Подобными интервью с наездами на соратников президента, вероятно, пытается обратить на себя внимание и напомнить о себе", - говорит источник.

Напомним, сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подверг критике советника главы Офиса президента Михаила Подоляка за его высказывание о том, что Украине требуется 1000 гаубиц, 300 РСЗО и 500 танков.

А ранее Данилов раскритиковал главу фракции "Слуг народа" Давида Арахамию за озвучивание потерь ВСУ на уровне 500 человек в день.

Тем временем война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит з происходящим 18 июня в обновляемом материале.

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