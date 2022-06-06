Данилов не считает трагедией временную потерю территорий на Донбассе
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не считает трагедией отступление ВСУ по ряду направлений на Донбассе. При этом победить Россию будет "очень тяжело".
Об этом он сказал в интервью британской газете Financial Times.
"Временная потеря территорий - это не трагедия. Трагедией будет потеря страны", - сказал Данилов.
По мнению Данилова, Украине будет "очень и очень тяжело" добиться победы в конфликте с Россией, но войска готовы оказывать сопротивление еще долгое время.
Ранее стало известно, что в Северодонецке ВСУ потеряли отбитые позиции и контролируют только промзону.
При этом Владимир Зеленский призвал не сдавать Северодонецк, поскольку его деоккупация дастся большими жертвами.
Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.
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