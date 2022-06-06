Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не считает трагедией отступление ВСУ по ряду направлений на Донбассе. При этом победить Россию будет "очень тяжело".

Об этом он сказал в интервью британской газете Financial Times.

"Временная потеря территорий - это не трагедия. Трагедией будет потеря страны", - сказал Данилов.

По мнению Данилова, Украине будет "очень и очень тяжело" добиться победы в конфликте с Россией, но войска готовы оказывать сопротивление еще долгое время.

Ранее стало известно, что в Северодонецке ВСУ потеряли отбитые позиции и контролируют только промзону.

При этом Владимир Зеленский призвал не сдавать Северодонецк, поскольку его деоккупация дастся большими жертвами.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.