Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подверг критике советника главы Офиса президента Михаила Подоляка за его высказывание о том, что Украине требуется 1000 гаубиц, 300 РСЗО и 500 танков.

"Я не понимаю, почему он делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у Януковича. Не понимаю, с какого испуга он сейчас голос армии. Такие вещи должен говорить Залужный, Шаптала и министр обороны", - сказал Данилов в интервью "Лиге".

Ранее Данилов раскритиковал главу фракции "Слуг народа" Давида Арахамию за озвучивание потерь ВСУ на уровне 500 человек в день.

"Я хочу еще раз обратиться к деятелям, рассказывающим, что у нас ежедневно 200, 300 и более людей на фронте. Некоторые вообще о 1000 заявили… У них нет возможности получить такую информацию... Нужно отвечать за свои слова. И когда речь идет о погибших, такого делать ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизнь людей", - заявил Данилов.

Напомним, война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит з происходящим 18 июня в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, о визите Бориса Джонсона в Киеве, ударе "Гарпуна" по российскому судну и геополитических идеях Путина.