Поставки Украине вооружения из Соединенных Штатов по процедуре ленд-лиза еще не начинались и могут стартовать через несколько месяцев.

Об этом в интервью "Лиге" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе – очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос – когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки это как сутки, а для нас это совсем другие измерения", - сказал Данилов в интервью изданию "Лига", опубликованном в субботу утром.

На уточняющий вопрос, когда ожидаются поставки оружия по ленд-лизу, он ответил: "это может быть июль-август, может быть, сентябрь".

При этом Данилов сообщил, что боеприпасов советского образца калибра 122 и 155 мм "почти не осталось".

При этом ранее Алексей Арестович заявил, что первые сообщения по технике, которую Украине отправили в рамках ленд-лиза, должны появиться через 2-3 недели.

Напомним, президент США Джо Байден утвердил ленд-лиз для Украины вечером 9 мая.

В конце мая Арестович обвинил Германию в срыве темпов ленд-лиза и неудачах украинской армии на Донбассе. Также он заявил, что Украина будет сражаться до последнего солдата, но не пойдет на уступки России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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