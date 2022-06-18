Немецкое оружие прибудет в Украину "вовремя", пообещал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью DPA.

По его словам, некоторые страны уже два или три года ждут получения оружия из Германии, и для более быстрого поставки его Украине сейчас вносятся изменения в соответствующие протоколы.

"Конкретные вещи, которые мы можем предоставить сейчас, будут предоставлены после подготовки… без подготовки это оружие использовать нельзя. Мы предоставим противоракетные системы, способные защитить Одессу и Киев. Также с Британией и США мы решили, что предоставим реактивные системы залпового огня", – отметил Шольц.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договоренности о запрете на поставки Киеву определенных видов оружия подтверждены официально, чтобы избежать военной конфронтации с Россией. Макрон добавил, что Зеленский в курсе этой договоренности.

Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила о сложностях с поставкой Украине вооружений. По ее словам, Киев ежедневно посылает Западу запросы о поставках вооружения и они часто меняются. При этом собственные запасы некоторых стран исчерпываются. В связи с этим обеспечить Украину всем необходимым оружием затруднительно.

Как писала "Страна", в западных СМИ назвали причины медленных поставок оружия Киеву.

Тем временем война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит з происходящим 18 июня в обновляемом материале.

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