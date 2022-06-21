Россияне вчера, 20 июня, выпустили по Одесской области девять ракет. В результате вчерашних "прилетов" в дельте Дуная повреждены жилые дома.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

По данным командования, в Белгород-Днестровском районе попадание пришлось возле кладбища и объекта промышленной инфраструктуры.

В Одессе ударили по логистическому продуктовому центру. В результате погиб охранник.

Напомним, всего вчера оккупанты выпустили 14 ракет по югу Украины. Они били по Очакову, Белгород-Днестровскому району Одессы, устью Дуная, по самой Одессе. Мы ранее показывали фото последствий вчерашних ударов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.