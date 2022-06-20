Войска РФ обстреляли Харьковскую область и Холодногорский район в областном центре. В Изюмском районе до сих пор горит нефтеперерабатывающее предприятие, по которому россияне нанесли удар еще 18 июня.

Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

Также за минувшие сутки в Люботине противник ударил ракетой по образовательному заведению. Предварительно - без пострадавших.

Всего по области ранено трое детей - двое по 13 лет, одному 4 года.

В Циркунах мужчина получил ранение, подорвавшись на мине, добавил Синегубов.

Губернатор также обратился к харьковчанам и призвал не игнорировать сигналы тревоги, находиться в укрытиях.

"Неоднократно говорил, что враг не оставляет планов по Харькову, но ВСУ готовы к любому сценарию со стороны оккупантов", - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне снова пытаются наступать на севере Харьковской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское - Лисичанск и Лисичанск - Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.