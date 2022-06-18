Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщает, что россияне ударили по газоперерабатывающему заводу в Харьковской области.

"По предварительным данным, россияне попали несколькими ракетами. Пострадали также частные дома. Возник масштабный пожар, спасатели локализуют пожар", - сообщил глава военной .

В регионе находится Шебелинский ГПЗ - второй после Кременчугского НПЗ производитель топлива в стране.

Скриншот: Telegram/Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит за происходящим 18 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, о визите Бориса Джонсона в Киеве, ударе "Гарпуна" по российскому судну и геополитических идеях Путина.